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Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире

Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире Трансферная стоимость норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда увеличилась с 180 до 200 млн евро.
Футбол
1 октября 2024 г. 17:01
Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире

Трансферная стоимость норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда увеличилась с 180 до 200 млн евро.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной оценке стоимости ведущих футболистов мира, представленном порталом Transfermarkt.

Ранее 24-летний Холанд делил первое место по стоимости вместе с тремя футболистами "Реала" - англичанином Джудом Беллингемом, бразильцем Винисиусом Жуниором и французом Килианом Мбаппе.

Однако в обновленной версии рейтинга трансферная стоимость норвежца выросла, что сделало его самым дорогим игроком мира.

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Версия на азербайджанском языке Erlinq Holann dünyanın ən bahalı futbolçusu olub

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