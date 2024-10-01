Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире

Трансферная стоимость норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда увеличилась с 180 до 200 млн евро.

Трансферная стоимость норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда увеличилась с 180 до 200 млн евро.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной оценке стоимости ведущих футболистов мира, представленном порталом Transfermarkt.

Ранее 24-летний Холанд делил первое место по стоимости вместе с тремя футболистами "Реала" - англичанином Джудом Беллингемом, бразильцем Винисиусом Жуниором и французом Килианом Мбаппе.

Однако в обновленной версии рейтинга трансферная стоимость норвежца выросла, что сделало его самым дорогим игроком мира.