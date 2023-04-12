Эрлинг Холанд побил еще один рекорд

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон для игроков из АПЛ, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
В 1/4 финала Лиги чемпионов Холанд поучаствовал в разгроме над "Баварией" (3:0), забив последний гол в ворота германской команды.
Таким образом, норвежский форвард побил рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах среди игроков клубов Английской премьер-лиги. На его счету уже 45 мячей. До конца сезона Эрлинг Холанд может также улучшить этот показатель.
На второе место в этом списке спустился легендарный форвард Рууд Ван Нистелрой, забивший 44 гола во всех турнирах в сезоне 2002/2003.
Третье место у Мохамеда Салаха, забившего в сезоне 2017/2018 также 44 мяча.