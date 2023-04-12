Эрлинг Холанд побил еще один рекорд

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон для игроков из АПЛ, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон для игроков из АПЛ, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Холанд поучаствовал в разгроме над "Баварией" (3:0), забив последний гол в ворота германской команды.

Таким образом, норвежский форвард побил рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах среди игроков клубов Английской премьер-лиги. На его счету уже 45 мячей. До конца сезона Эрлинг Холанд может также улучшить этот показатель.

На второе место в этом списке спустился легендарный форвард Рууд Ван Нистелрой, забивший 44 гола во всех турнирах в сезоне 2002/2003.

Третье место у Мохамеда Салаха, забившего в сезоне 2017/2018 также 44 мяча.