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Эрлинг Холанд может пропустить с "Арсеналом"

Эрлинг Холанд может пропустить с "Арсеналом" Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил повреждение во время тренировки национальной команды и досрочно завершил ее.
Футбол
20 марта 2024 г. 08:56
Эрлинг Холанд может пропустить с Арсеналом

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил повреждение во время тренировки национальной команды и досрочно завершил ее.

Как передает Report со ссылкой на AS, футболист покинул поле, хромая, и впоследствии не вернулся на занятие.

Таким образом, форвард может пропустить товарищеские матчи сборной Норвегии с командами Чехии и Словакии. Под вопросом и участие бомбардира в центральном матче 30-го тура с "Арсеналом", который состоится в воскресенье, 31 марта.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за "Манчестер Сити" 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.

На данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 64 очка по итогам 28 туров. "Манчестер Сити", в свою очередь, располагается на третьей строчке, отставая от "канониров" на одно очко.

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Версия на азербайджанском языке Holann “Arsenal”la oyunu buraxa bilər

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