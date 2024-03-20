Эрлинг Холанд может пропустить с "Арсеналом"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил повреждение во время тренировки национальной команды и досрочно завершил ее.

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил повреждение во время тренировки национальной команды и досрочно завершил ее.

Как передает Report со ссылкой на AS, футболист покинул поле, хромая, и впоследствии не вернулся на занятие.

Таким образом, форвард может пропустить товарищеские матчи сборной Норвегии с командами Чехии и Словакии. Под вопросом и участие бомбардира в центральном матче 30-го тура с "Арсеналом", который состоится в воскресенье, 31 марта.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за "Манчестер Сити" 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.

На данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 64 очка по итогам 28 туров. "Манчестер Сити", в свою очередь, располагается на третьей строчке, отставая от "канониров" на одно очко.