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Эриксен впервые вышел на поле в официальном матче после сердечного приступа

Эриксен впервые вышел на поле в официальном матче после сердечного приступа Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый официальный матч в составе "Брентфорда" в рамках чемпионата Англии по футболу.
Футбол
26 февраля 2022 г. 22:24
Эриксен впервые вышел на поле в официальном матче после сердечного приступа

Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый официальный матч в составе "Брентфорда" в рамках чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Эриксен вышел на замену на 52-й минуте матча 28-го тура Английской премьер-лиги с "Ньюкаслом".

Команда Эриксена проиграла со счетом 0:2.

Напомним, что датчанин приостановил футбольную карьеру после чемпионата Европы 2021 года, когда в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии, поэтому 17 декабря 2021 года итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом. 31 января 2022 года Эриксен подписал соглашение с "Брентфордом", оно рассчитано до конца текущего сезона.

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