Эриксен перешел в английский клуб

12:22

Английский клуб "Бренфорд" объявил о переходе игрока сборной Дании Кристиана Эриксена.

Как передает Report, контракт с 30-летним игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

12 июня 2021 года во время матча сборной Дании против команды Финляндии на Евро-2020 (0:1) у Эриксена случился сердечный приступ. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позже хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. После этого "Интер", за который тогда играл Эриксен, расторг контракт с футболистом.