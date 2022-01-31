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Эриксен перешел в английский клуб

Эриксен перешел в английский клуб 12:22
Футбол
31 января 2022 г. 12:43
Эриксен перешел в английский клуб

Английский клуб "Бренфорд" объявил о переходе игрока сборной Дании Кристиана Эриксена.

Как передает Report, контракт с 30-летним игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

12 июня 2021 года во время матча сборной Дании против команды Финляндии на Евро-2020 (0:1) у Эриксена случился сердечный приступ. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позже хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. После этого "Интер", за который тогда играл Эриксен, расторг контракт с футболистом.

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