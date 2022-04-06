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Эрик тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед"

Эрик тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед" Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг станет новым наставником "Манчестер Юнайтед».
Футбол
6 апреля 2022 г. 22:03
Эрик тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг станет новым наставником "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на ESPN, руководство "красных дьяволов" остановилось на кандидатуре нидерландца. Исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд и владелец клуба Джоэл Глейзер считают, что тен Хаг - лучший вариант из возможных.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост тренера манчестерского клуба также являются Хулен Лопетеги, возглавляющий "Севилью", и Луис Энрике из сборной Испании.

Сейчас МЮ тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре "Манчестер Юнайтед".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in yeni baş məşqçisi bəlli olub

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