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Эрик Йирка: Эмоции негативны, потому что мы проиграли сборной Азербайджана

Эрик Йирка: Эмоции негативны, потому что мы проиграли сборной Азербайджана "Несмотря на то, что я забил гол, эмоции негативные, ведь мы не смогли победить".
Футбол
23 сентября 2022 г. 09:41
Эрик Йирка: Эмоции негативны, потому что мы проиграли сборной Азербайджана

"Несмотря на то, что я забил гол, эмоции негативные, ведь мы не смогли победить".

Как сообщает Report, об этом заявил член сборной Словакии Эрик Йирка после матча V тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором национальная команда Словакии проиграла в домашнем матче сборной Азербайджана со счетом 1:2.

25-летний полузащитник, автор единственного гола сборной Словакии, сказал, что они не смогли воспользоваться появлявшимися возможностями: "Мы хорошо сыграли во втором тайме, много атаковали. Но этого не хватило".

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Версия на азербайджанском языке Erik Yirka: "Azərbaycan millisinə uduzduğumuz üçün emosiyalar neqativdir"

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