Эрдоган осудил расизм в отношении тренера "Башакшехир"
Эрдоган осудил расизм в отношении тренера "Башакшехир""Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес помощника тренера нашего представителя "Башакшехира" Пьера Вебо и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы однозначно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. #
"Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес помощника тренера нашего представителя "Башакшехира" Пьера Вебо и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы однозначно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. # Нет расизму".
Отметим, что скандал разгорелся на 14-й минуте матча между ПСЖ и турецким клубом "Башакшехир" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА во Франции. Это произошло из-за того, что четвертый судья игры Себастьян Колтеску использовал расистские выражения в отношении помощника тренера команды гостей Пьера Вебо.
Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism