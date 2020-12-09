Эрдоган осудил расизм в отношении тренера "Башакшехир"

"Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес помощника тренера нашего представителя "Башакшехира" Пьера Вебо и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы однозначно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. #

"Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес помощника тренера нашего представителя "Башакшехира" Пьера Вебо и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы однозначно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. # Нет расизму".

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter-аккаунте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что скандал разгорелся на 14-й минуте матча между ПСЖ и турецким клубом "Башакшехир" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА во Франции. Это произошло из-за того, что четвертый судья игры Себастьян Колтеску использовал расистские выражения в отношении помощника тренера команды гостей Пьера Вебо.