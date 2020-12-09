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Эрдоган осудил расизм в отношении тренера "Башакшехир"

Эрдоган осудил расизм в отношении тренера "Башакшехир" "Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес помощника тренера нашего представителя "Башакшехира" Пьера Вебо и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы однозначно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. #
Футбол
9 декабря 2020 г. 02:06
Эрдоган осудил расизм в отношении тренера Башакшехир
Реджеп Тайип Эрдоган

"Я решительно осуждаю расистские высказывания в адрес помощника тренера нашего представителя "Башакшехира" Пьера Вебо и считаю, что УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы однозначно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. # Нет расизму".

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter-аккаунте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что скандал разгорелся на 14-й минуте матча между ПСЖ и турецким клубом "Башакшехир" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА во Франции. Это произошло из-за того, что четвертый судья игры Себастьян Колтеску использовал расистские выражения в отношении помощника тренера команды гостей Пьера Вебо.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan "Başakşehir"in məşqçisinin irqçiliyə məruz qalmasını pislədi

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