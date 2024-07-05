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Эрдоган о решении УЕФА: Никто не критикует Германию и Францию за изображения орла и петуха на форме

Эрдоган о решении УЕФА: Никто не критикует Германию и Францию за изображения орла и петуха на форме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию Дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника турецкой сборной Мериха Демирала, использовавшего националистический жест во время матча 1/8 финала Е
Футбол
5 июля 2024 г. 16:35
Эрдоган о решении УЕФА: Никто не критикует Германию и Францию за изображения орла и петуха на форме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию Дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника турецкой сборной Мериха Демирала, использовавшего националистический жест во время матча 1/8 финала ЕВРО-2024 со сборной Австрии.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами по возвращении из Астаны Эрдоган отметил, что никто не критикует Германию за изображение орла или же Францию за изображение петуха на форме.

"Мерих Демирал таким образом продемонстрировал свою радость. В МИД Турции были вызваны соответствующие лица. Предпринимаются необходимые меры", - отметил он.

Эрдоган выразил надежду на очередную победу сборной Турции в ходе субботней встречи со сборной Нидерландов: "Если не будет каких-либо экстраординарных событий, я буду присутствовать на этом матче".

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Kimsə fransızların formasında xoruz var, niyə xoruzlanırsan deyirmi?

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