Эрдоган о решении УЕФА: Никто не критикует Германию и Францию за изображения орла и петуха на форме

Эрдоган о решении УЕФА: Никто не критикует Германию и Францию за изображения орла и петуха на форме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию Дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника турецкой сборной Мериха Демирала, использовавшего националистический жест во время матча 1/8 финала Е

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию Дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении защитника турецкой сборной Мериха Демирала, использовавшего националистический жест во время матча 1/8 финала ЕВРО-2024 со сборной Австрии. Как сообщает Report, в беседе с журналистами по возвращении из Астаны Эрдоган отметил, что никто не критикует Германию за изображение орла или же Францию за изображение петуха на форме. "Мерих Демирал таким образом продемонстрировал свою радость. В МИД Турции были вызваны соответствующие лица. Предпринимаются необходимые меры", - отметил он. Эрдоган выразил надежду на очередную победу сборной Турции в ходе субботней встречи со сборной Нидерландов: "Если не будет каких-либо экстраординарных событий, я буду присутствовать на этом матче". Подпишитесь на наш Telegram канал