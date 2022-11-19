Энис Барди: Сборная Азербайджана - физически сильная команда

Сборная Азербайджана по футболу - это физически сильный соперник

Сборная Азербайджана по футболу - это физически сильный соперник.

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Северной Македонии Энис Барди заявил на пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Азербайджана.

27-летний полузащитник заявил о намерении команды победить: "Сегодня в футболе нет фаворитов. Все зависит от нас, от того, насколько хорошо мы сыграем. Мы проанализировали матч с Финляндией. Нам нужно устранить некоторые допущенные ошибки. Я верю, что в завтрашнем матче мы добьемся положительного результата".

Товарищеский матч состоится 20 ноября в Скопье, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по бакинскому времени.