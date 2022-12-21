Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как передает Report , об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в услугах 21-летнего аргентинского футболиста заинтересован «ПСЖ». Руководство клуба рассчитывает при помощи этого трансфера усилить конкуренцию в команде. Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенала» и «Интера».

Напомним, что Фернандес стал лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре.