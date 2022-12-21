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Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ»

Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ» Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Футбол
21 декабря 2022 г. 05:53
Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как передает Report, об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в услугах 21-летнего аргентинского футболиста заинтересован «ПСЖ». Руководство клуба рассчитывает при помощи этого трансфера усилить конкуренцию в команде. Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенала» и «Интера».

Напомним, что Фернандес стал лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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