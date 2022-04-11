Эмрели забил первый гол в загребском "Динамо"

Игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол за хорватский клуб "Динамо" (Загреб).

Игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол за хорватский клуб "Динамо" (Загреб).

Как передает Report, 25-летний нападающий отличился в матче 30-го тура против "Риеки".

На 79-й минуте форвард, пробившийся к воротам соперника, сравнял счет.

М.Эмрели вступил в игру на 57-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:1. На 87-й минуте он получил желтую карточку. На 89-й минуте арбитр после применения системы VAR показал игроку "Риеки" Антону Крешичу красную карточку за удар локтем в лицо азербайджанского игрока.

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Благодаря этому представитель Загреба, набрав 63 очка после 29 встреч и имея игру в запасе, стал лидером турнирной таблицы.