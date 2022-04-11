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Эмрели забил первый гол в загребском "Динамо"

Эмрели забил первый гол в загребском "Динамо" Игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол за хорватский клуб "Динамо" (Загреб).
Футбол
11 апреля 2022 г. 01:49
Эмрели забил первый гол в загребском Динамо

Игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол за хорватский клуб "Динамо" (Загреб).

Как передает Report, 25-летний нападающий отличился в матче 30-го тура против "Риеки".

На 79-й минуте форвард, пробившийся к воротам соперника, сравнял счет.

М.Эмрели вступил в игру на 57-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:1. На 87-й минуте он получил желтую карточку. На 89-й минуте арбитр после применения системы VAR показал игроку "Риеки" Антону Крешичу красную карточку за удар локтем в лицо азербайджанского игрока.

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Благодаря этому представитель Загреба, набрав 63 очка после 29 встреч и имея игру в запасе, стал лидером турнирной таблицы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMahir Emreli "Dinamo"da ilk qolunu vurub

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