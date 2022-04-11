Эмрели забил первый гол в загребском "Динамо"

Игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол за хорватский клуб "Динамо" (Загреб).
На 79-й минуте форвард, пробившийся к воротам соперника, сравнял счет.
М.Эмрели вступил в игру на 57-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:1. На 87-й минуте он получил желтую карточку. На 89-й минуте арбитр после применения системы VAR показал игроку "Риеки" Антону Крешичу красную карточку за удар локтем в лицо азербайджанского игрока.
Матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. Благодаря этому представитель Загреба, набрав 63 очка после 29 встреч и имея игру в запасе, стал лидером турнирной таблицы.