Эмре Мор не участвовал в организованной перед началом сезона фотосессии "Боруссии"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Выступающий в "Боруссии" (Дортмунд) футболист национальной сборной Турции Эмре Мор не принял участие в организованной перед началом сезона фотосессии.

Как передает Report, причина связана с возможным переходом 20-летнего атакующего полузащитника в итальянский "Интер".

Отмечается о вероятности передачи на условиях аренды Э.Мора представителю Милана сроком на 2 года. Согласно пункту, который будет внесен в контракт, взамен на 15 млн евро "Интер" может также произвести трансфер турецкого футболиста.

Напомним, что в июне 2016 года за 9,5 млн евро Э.Мор перешел из датского клуба "Норшеланн" в "Боруссию".

В прошлом сезоне он участвовал в 12-ти матчах "Боруссии" и забил 1 гол.