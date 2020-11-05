Эмрах Челикэль: "Карабах"у в Сивасе был оказан радушный прием

В заключение "Карабах"у был преподнесен флаг Турции и священный Коран

"Благодарим партию Великого единства. Мы горды видеть Вас здесь. Турция и Азербайджан - одна нация, два государства".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Ихлас" сказал директор "Карабах"а Эмра Челикель на встрече с официальными представителями турецкой партии "Великое единство" в преддверии матча 3-го тура I группы Лиги Европы УЕФА с "Сивасспором".

Официальный представитель агдамского клуба отметил, что в Сивасе им был оказан очень радушный прием: "Мы признательны Вам за эти непередаваемые ощущения. Уверен, что в рамках фейр-плей состоится прекрасная игра".

В заключение "Карабах"у был преподнесен флаг Турции и священный Коран.

Отметим, что встреча состоится сегодня на стадионе "Yeni Sivas 4 Eylül". Матч стартует в 21:55 по бакинскому времени.