О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эмрах Челикэль: "Карабах"у в Сивасе был оказан радушный прием

Эмрах Челикэль: "Карабах"у в Сивасе был оказан радушный прием В заключение "Карабах"у был преподнесен флаг Турции и священный Коран
Футбол
5 ноября 2020 г. 17:25
Эмрах Челикэль: Карабаху в Сивасе был оказан радушный прием

"Благодарим партию Великого единства. Мы горды видеть Вас здесь. Турция и Азербайджан - одна нация, два государства".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Ихлас" сказал директор "Карабах"а Эмра Челикель на встрече с официальными представителями турецкой партии "Великое единство" в преддверии матча 3-го тура I группы Лиги Европы УЕФА с "Сивасспором".

Официальный представитель агдамского клуба отметил, что в Сивасе им был оказан очень радушный прием: "Мы признательны Вам за эти непередаваемые ощущения. Уверен, что в рамках фейр-плей состоится прекрасная игра".

В заключение "Карабах"у был преподнесен флаг Турции и священный Коран.

Отметим, что встреча состоится сегодня на стадионе "Yeni Sivas 4 Eylül". Матч стартует в 21:55 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоEmrah Çelikel: "Ölkəni "Qarabağ" adı ilə təmsil etmək mənəvi məsuliyyətdir"

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
31 октября 2020 г. 12:54
 Уничтожены два армянских Града
Видео Уничтожены два армянских "Града"
1 ноября 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi