Эмин Махмудов: Завтра выйдем на поле за победой

"Завтра выйдем на поле за победой".

"Завтра выйдем на поле за победой".

Как передает Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции накануне отборочного матча ЕВРО-2024 против Австрии.

"Нас ждет матч против очень хорошей команды. Они играют в интенсивный футбол. Хотим продолжить удачную серию. Сделаем все от нас зависящее. Мы должны играть очень компактно, так как соперник любит держать мяч. Нельзя терять мяч в обороне и давать им шансы", - отметил он.

Отметим, что игра Азербайджан-Австрия, которая пройдет 16 октября на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00.