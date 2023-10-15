Эмин Махмудов: Завтра выйдем на поле за победой

"Завтра выйдем на поле за победой".
Как передает Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции накануне отборочного матча ЕВРО-2024 против Австрии.
"Нас ждет матч против очень хорошей команды. Они играют в интенсивный футбол. Хотим продолжить удачную серию. Сделаем все от нас зависящее. Мы должны играть очень компактно, так как соперник любит держать мяч. Нельзя терять мяч в обороне и давать им шансы", - отметил он.
Отметим, что игра Азербайджан-Австрия, которая пройдет 16 октября на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00.