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Эмин Махмудов: Завтра выйдем на поле за победой

Эмин Махмудов: Завтра выйдем на поле за победой "Завтра выйдем на поле за победой".
Футбол
15 октября 2023 г. 20:34
Эмин Махмудов: Завтра выйдем на поле за победой

"Завтра выйдем на поле за победой".

Как передает Report, об этом заявил капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов на пресс-конференции накануне отборочного матча ЕВРО-2024 против Австрии.

"Нас ждет матч против очень хорошей команды. Они играют в интенсивный футбол. Хотим продолжить удачную серию. Сделаем все от нас зависящее. Мы должны играть очень компактно, так как соперник любит держать мяч. Нельзя терять мяч в обороне и давать им шансы", - отметил он.

Отметим, что игра Азербайджан-Австрия, которая пройдет 16 октября на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Emin Mahmudov: “Meydana qələbə üçün çıxacağıq”

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