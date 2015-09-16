​Эмин Махмудов: Я не намерен играть в сборной Азербайджана

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Меня неоднократно приглашали выступать в сборной Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил с недавнего времени выступающий в российском клубе "Мордовия" азербайджанец Эмин Махмудов.

По словам полузащитника, несмотря на предложения, он не перешел в сборную Азербайджана: "Я не намерен играть в азербайджанской сборной, так как в этом случае буду считаться в России легионером. Надеюсь получить приглашение от российской сборной".

Отметим, что Эмин Махмудов родился в Саатлы 27 апреля 1992 года.

До трансфера в команду "Мордовия" полузащитник выступал в российских клубах "Сатурн" (2010), "Спартак" (2011-2013), "Том" (2012) и "Крылья советов" (2013-2014).