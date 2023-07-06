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Эмин Махмудов остался верен "Нефтчи"

Эмин Махмудов остался верен "Нефтчи" Я верен "Нефтчи". Однажды надевший "черно-белую" форму, всегда останется "черно-белым”. Я надеюсь завершить карьеру в родной команде.
Футбол
6 июля 2023 г. 10:53
Эмин Махмудов остался верен Нефтчи

"Я верен "Нефтчи". Однажды надевший "черно-белую" форму, навсегда останется верен ей. Я надеюсь завершить карьеру в родной команде".

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил капитан ”Нефтчи“ Эмин Махмудов.

Футболист сказал, что никогда не думал о том, чтобы покинуть команду ради большего заработка: "Я просто хотел попробовать свои силы в более рейтинговом и сильном чемпионате, в другой атмосфере. Поэтому я думал о том, чтобы оценить новые вызовы. Я получал предложения из России, Турции и ряда других стран. Но давайте признаем, что помимо чемпионата, в котором вы будете играть, важна и команда, в которой вы будете выступать. В связи с этим я рассмотрел предложения и в итоге решил, что ни одно из поступивших предложений не стоит того, чтобы уходить из “Нефтчи”, форму которого я носил 6 лет. Потому что я чувствую себя по-настоящему счастливым в этом клубе. Болельщики, руководство клуба, мои товарищи по команде, все меня любят, уважают, я капитан команды. Учитывая все эти факторы, я в конечном итоге решил остаться в своем родном клубе”.

"Если бы дело было только в том, чтобы заработать больше денег, то за прошедшие 6 лет у меня много раз были предложения даже на более выгодных условиях, чем сейчас. Но я всегда предпочитал оставаться в родном для меня “Нефтчи”, - сказал полузащитник, который также является футболистом национальной сборной Азербайджана.

Махмудов также обратился к болельщикам: "Период принятия решения немного затянулся, но, к счастью, руководство клуба терпеливо ждало. Мне жаль, что я причинил беспокойство фанатам. Лучшие болельщики в мире - это болельщики "Нефтчи". Их темперамент, стремление к победе, безумная поддержка постоянно мотивируют меня на новые высоты. Я надеюсь, что вновь смогу завоевать их расположение, сделав все возможное в предстоящих играх и сражаясь изо всех сил на поле. Болельщики также должны быть уверены, что они впредь будут видеть на поле более лучшего Эмина. Я буду бороться за успех своей команды до последнего”.

Полузащитник сообщил, что сегодня отправился в Санкт-Петербург на сборы команды: “Я сразу же дам старт тренировкам. Надеюсь, что выйду на поле в предстоящем матче с "Црвена Звезда" и помогу своим товарищам по команде”.

Отметим, что Эмин Махмудов выступает за “Нефтчи” с 2017 года.

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Версия на азербайджанском языке Emin Mahmudov “Neftçi”yə sadiq qaldı

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