Эмин Махмудов и Рамиль Шейдаев будут выступать в сборной Азербайджана

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Комитет по статусу игроков ФИФА принял решение относительно обращений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, связанных с Рамилем Шейдаевым и Эмином Махмудовым.

Как сообщает Report, просьба ассоциации и футболистов в связи со сменой ассоциации была удовлетворена.

Оба футболиста с момента принятия этих решений получают добро на выступление за сборную Азербайджана.

Об этом решении ФИФА уведомила УЕФА и Российский футбольный союз.

Отметим, что Эмин Махмудов недавно перешел из "Крыльев Советов" в "Боавишту" (Португалия), а Рамиль Шейдаев покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким "Трабзонспор".