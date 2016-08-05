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    Эмин Махмудов и Рамиль Шейдаев будут выступать в сборной Азербайджана

    ФИФА приняла решение в связи с этим

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Комитет по статусу игроков ФИФА принял решение относительно обращений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, связанных с Рамилем Шейдаевым и Эмином Махмудовым.

    Как сообщает Report, просьба ассоциации и футболистов в связи со сменой ассоциации была удовлетворена. 

    Оба футболиста с момента принятия этих решений получают добро на выступление за сборную Азербайджана.

    Об этом решении ФИФА уведомила УЕФА и Российский футбольный союз.

    Отметим, что Эмин Махмудов недавно перешел из "Крыльев Советов" в "Боавишту" (Португалия), а Рамиль Шейдаев покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким "Трабзонспор".

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