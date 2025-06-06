Эмин Махмудов: В сборной Азербайджана есть футболисты, способные побеждать

Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов заявил, что в составе национальной команды есть игроки, обладающие достаточными качествами для достижения побед.

Капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов заявил, что в составе национальной команды есть игроки, обладающие достаточными качествами для достижения побед.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции накануне товарищеского матча против сборной Латвии.

"Постараемся завтра показать хорошую игру и победить. Верю, что мы на это способны, потому что у нас есть футболисты, обладающие необходимыми качествами. Да, сборная Латвии – хорошая команда, но нам нужна победа", - отметил Махмудов.

Встреча Латвия-Азербайджан пройдет 7 июня на стадионе Skonto в Риге. Начало - в 17:00 по бакинскому времени.