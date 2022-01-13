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Эмин Курдов: Хотим достичь 1/4 финала чемпионата Европы

Эмин Курдов: Хотим достичь 1/4 финала чемпионата Европы Основной нашей целью является получение путевки в 1/4 финала чемпионата Европы.
Футбол
13 января 2022 г. 11:00
Эмин Курдов: Хотим достичь 1/4 финала чемпионата Европы

Основной нашей целью является получение путевки в 1/4 финала чемпионата Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Эмин Курдов, говоря о предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах.

Э.Курдов подчеркнул, что члены сборной команды, выступающие за рубежом, 10 января присоединились к тренировкам: «Процесс подготовки начался 5 января. Иногда проводились по две тренировки в день. Предварительно мы выполнили физические тренировки. С 10 же января мы начали тактико-техническую подготовку, проработали стандартные ситуации».

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Версия на азербайджанском языке Emin Kürdov: "Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlmək istəyirik"

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