Эмин Курдов: Хотим достичь 1/4 финала чемпионата Европы

Основной нашей целью является получение путевки в 1/4 финала чемпионата Европы.

Основной нашей целью является получение путевки в 1/4 финала чемпионата Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Эмин Курдов, говоря о предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах.

Э.Курдов подчеркнул, что члены сборной команды, выступающие за рубежом, 10 января присоединились к тренировкам: «Процесс подготовки начался 5 января. Иногда проводились по две тренировки в день. Предварительно мы выполнили физические тренировки. С 10 же января мы начали тактико-техническую подготовку, проработали стандартные ситуации».