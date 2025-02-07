Эмин Амруллаев: Верю, что "Нефтчи" достигнет поставленных целей

Член правления азербайджанской футбольной команды "Нефтчи" Эмин Амруллаев выразил веру в достижение клубом поставленных целей.

Член правления азербайджанской футбольной команды "Нефтчи" Эмин Амруллаев выразил веру в достижение клубом поставленных целей.

Как сообщает Report, об этом он сказал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Palms Sports.

Амруллаев отметил, что клуб настроен на долгосрочные цели.

"Если хотим устойчивых результатов, то необходимо набраться терпения. Верим, что "Нефтчи" сумеет добиться успеха", - сказал он.

Отметим, что сегодня подписано пятилетнее спонсорское соглашение между ФК "Нефтчи" и компанией Palms Sports, которая принадлежит International Holding Company (IHC).