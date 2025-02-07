Эмин Амруллаев: Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи"

Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи".

Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом сказал член Наблюдательного совета клуба Эмин Амруллаев на церемонии подписания спонсорского соглашения с компанией Palms Sports.

Он подчеркнул, что для устойчивого развития команды предстоит проделать серьезную работу:

"Нефтчи" - лицо азербайджанского футбола. Болельщиков не устраивает текущее положение дел, ведь наш клуб достоин только первого места. Мы нацелены не на краткосрочный успех, а на долгосрочные достижения. Это сложный процесс, который зависит от финансовой устойчивости клуба. Верю, что вместе мы отпразднуем большие победы".

Отметим, что сегодня между футбольным клубом "Нефтчи" и компанией Palms Sports был подписан пятилетний спонсорский контракт.