О нас

Эмин Амруллаев: Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи"

Эмин Амруллаев: Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи" Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи".
Футбол
7 февраля 2025 г. 14:45
Эмин Амруллаев: Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию Нефтчи

Спонсорское соглашение - ключ к стратегическому развитию "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом сказал член Наблюдательного совета клуба Эмин Амруллаев на церемонии подписания спонсорского соглашения с компанией Palms Sports.

Он подчеркнул, что для устойчивого развития команды предстоит проделать серьезную работу:

"Нефтчи" - лицо азербайджанского футбола. Болельщиков не устраивает текущее положение дел, ведь наш клуб достоин только первого места. Мы нацелены не на краткосрочный успех, а на долгосрочные достижения. Это сложный процесс, который зависит от финансовой устойчивости клуба. Верю, что вместе мы отпразднуем большие победы".

Отметим, что сегодня между футбольным клубом "Нефтчи" и компанией Palms Sports был подписан пятилетний спонсорский контракт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Sponsorluq müqaviləsi "Neftçi"nin strateji inkişafı üçün önəmlidir"

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi