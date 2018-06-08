Эмин Агаев: Нужен топ-менеджер, который предложил бы Гурбана Гурбанова крупным клубам - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с бывшим игроком сборной Азербайджана, ныне тренером по физподготовке клуба "Сабаил" Эмином Агаевым.

- Ваша тренерская карьера была связана с Россией. Вы руководили "Дагдизелем", тверской "Волгой", работали помощником тренера в "Химки". Что подвигло вас приехать в Азербайджан?

- Не было смысла оставаться там. Я давно решил уйти из "Химок", поэтому сразу же принял предложение "Сабаил". Да, моя тренерская карьера была связана с Россией. Я решил сменить обстановку. Самым подходящим вариантом для этого стала моя родина Азербайджан.

- После прихода в "Сабаил" Вы получили приглашение и на пост главного тренера "Сумгайыта". Почему вы не избрали этот вариант?

- Во-первых, я говорил с пригласившим меня сюда главным тренером "Сабаила" Афтандилом Гаджиевым и дал согласие. Для меня данное слово важнее всего. Во-вторых, я не хорошо знаю азербайджанский футбол. Поэтому при нынешнем раскладе уместнее работать помощником тренера. К тому же у меня нет категории "ПРО", пока что у меня лицензия "А".

- Будете ли вы советовать в "Сабаил" знакомых по России игроков?

- Я не занимаюсь этим. Однако если спросят, могу кого-то посоветовать.

- Есть ли у вас знакомые, соответствующие бюджету и требованиям "Сабаила"?

- Конечно, хороших футболистов много. Есть молодые азербайджанские игроки, выступающие в других клубах. Можно сказать, что я на связи с ними со всеми. Эти ребята понадобятся азербайджанскому футболу. Можно их пригласить и посмотреть.

- Что нужно, чтобы проявить себя, закрепиться как главный тренер в России?

- Если есть хороший агент, можешь работать. В противном случае, это очень сложно.

- Сейчас в постсоветских странах есть проблема с воспитанием нового поколения футболистов. Например, в составе сборной России, которая выступит на чемпионате мира, есть футболисты 33-39 лет. То же самое можно сказать и о тренерах. При таком раскладе почему российские клубы не приглашают такого опытного специалиста как Гурбан Гурбанов?

- Гурбан Гурбанов спокойно может работать в России, превосходит некоторых из работающих там. У него больше международного опыта, достигнуты определенные успехи. Руководимый им "Карабах" выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и Евролиги. То же самое он может сделать и в России. Однако, повторюсь, нужен хороший агент. Я не думаю, что в Азербайджане есть топ-менеджер, который может предложить Гурбанова российским клубам. Если он будет работать с таким человеком, может проявить себя в России и в других странах.

- Получается, что работать с известным агентом важнее, чем получать результаты в клубе, где работаешь?

- Результат тоже важен. Однако главного тренера на большой рынок выводит агент. Например, сотрудничество с итальянскими, испанскими или французскими агентами может дать плоды. С другой стороны, важно владеть иностранным языком, адаптироваться под менталитет страны, в которую едешь.

- Белорус Виктор Гончаренко сегодня руководит московским ЦСКА за счет менеджеров?

- Конечно, в его приезде в Россию есть и их заслуга. Что касается конкретно ЦСКА, Гончаренко подошел немного иначе. После участия в группе ЛЧ как главный тренер БАТЭ он руководил "Кубанью" и "Уралом". Далее согласился стать помощником Леонида Слуцкого в ЦСКА. Слуцкий, уходя, заявил, что его преемником должен стать именно Гончаренко.

- Наверно, в период вашего пребывания в России вы наблюдали за игрой сборной Азербайджана. Сравнивая Ваше время и нынешнее поколение, которое считаете сильнее?

- Сборная за прошедшие годы развилась. Сейчас самое важное, чтобы наши футболисты вели легионерскую жизнь. Их очень мало. Это основная проблема. Наши футболисты не должны сторониться выезда за границу.

- Работая главным тренером в России, направляли приглашение азербайджанским футболистам?

- Я очень хотел этого. Однако условия в клубах, где я работал, позволяли брать только местных игроков.

- Какую цель Вы себе поставили, приехав в Азербайджан?

- В первую очередь, хочу набраться здесь опыта, развиться как тренер. Дальше уже посмотрим.

- Есть ли разница между вашей зарплатой в “Сабаиле” и "Химках"?

- Сейчас зарплата не столь важна для меня. Для сравнения скажу, что между суммами нет серьезной разницы.