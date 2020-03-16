Эмиль Балаев включен в список кандидатов "Панатинаикоса"

Выступающий в "Зиря" вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев включен в список кандидатов греческого "Панатинаикоса".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Newspao.gr, имя 26-летнего голкипера включено в список, где числятся выступающий в кипрском клубе "Омония" Фабиано Рибейру, Кладио Рамош из португальского "Тондела" и Йорг Зибенхандл из австрийской команды "Штурм".

Отмечается, что во время летнего трансфера "Панатинаикос" намерен приобрести обладающего статусом свободного агента вратаря, зарплата которого не превысит 200 000 евро.

Напомним, что контракт Эмиля Балаева с "Зиря" заключен до конца сезона.