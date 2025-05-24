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Элвир Болич: Баку хорошо подготовился к чемпионату мира по мини-футболу

Элвир Болич: Баку хорошо подготовился к чемпионату мира по мини-футболу Элвир Болич: Баку великолепно подготовился к чемпионату мира по мини-футболу
Футбол
24 мая 2025 г. 17:09
Элвир Болич: Баку хорошо подготовился к чемпионату мира по мини-футболу

Организация чемпионата мира по мини-футболу в Баку понравилась тренеру сборной Боснии и Герцеговины Элвиру Боличу.

Об этом бывший футболист турецких клубов "Фенербахче" и "Галатасарай" сказал в интервью Report.

"Мне было интересно увидеть Азербайджан. Я впервые в Баку, и этот город произвел на меня очень хорошее впечатление. Баку очень хорошо подготовился к чемпионату мира по мини-футболу. Я с уверенностью могу сказать, что снова приеду в Баку", - сказал Болич.

Он прокомментировал матч второго тура группы H, в котором они сыграли вничью с Казахстаном (1:1): "В первом матче мы одержали победу над США, и хотели продолжить серию побед. Мы верим, что в нашем последнем матче в группе мы получим 3 очка. Мы приехали в Баку с большими надеждами".

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça" və "Qalatasaray"ın sabiq futbolçusu: "Bakı dünya çempionatına çox gözəl hazırlaşıb"

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