Эльмар Бахшиев: Постараемся добиться успеха в ответной встрече

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Наш соперник опытная команда. Постараемся добиться успеха в ответной встрече".
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"Мне понравилась качество игры. Жаль, что не смогли использовать свои моменты при счете 1:0. В противном случае, счет мог бы оказаться другим. Проанализируем этот матч и будем готовиться к ответному", - отметил он.
Главный тренер прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти: "Не пересматривал его после матча. Но у нас в премьер-лиге за такое пенальти не назначают. Не будем останавливаться на этом эпизоде".