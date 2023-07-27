Эльмар Бахшиев: Постараемся добиться успеха в ответной встрече

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Наш соперник опытная команда. Мы постараемся добиться большего успеха в ответной встрече".

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Наш соперник опытная команда. Постараемся добиться успеха в ответной встрече".

Как передает Report , об этом заявил главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором они на своем поле проиграли кипрской "Омонии" со счетом 2:3.

"Мне понравилась качество игры. Жаль, что не смогли использовать свои моменты при счете 1:0. В противном случае, счет мог бы оказаться другим. Проанализируем этот матч и будем готовиться к ответному", - отметил он.

Главный тренер прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти: "Не пересматривал его после матча. Но у нас в премьер-лиге за такое пенальти не назначают. Не будем останавливаться на этом эпизоде".