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Эльмар Бахшиев: Постараемся добиться успеха в ответной встрече

Эльмар Бахшиев: Постараемся добиться успеха в ответной встрече "Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Наш соперник опытная команда. Мы постараемся добиться большего успеха в ответной встрече".
Футбол
27 июля 2023 г. 23:15
Эльмар Бахшиев: Постараемся добиться успеха в ответной встрече

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Наш соперник опытная команда. Постараемся добиться успеха в ответной встрече".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором они на своем поле проиграли кипрской "Омонии" со счетом 2:3.

"Мне понравилась качество игры. Жаль, что не смогли использовать свои моменты при счете 1:0. В противном случае, счет мог бы оказаться другим. Проанализируем этот матч и будем готовиться к ответному", - отметил он.

Главный тренер прокомментировал ситуацию с назначенным пенальти: "Не пересматривал его после матча. Но у нас в премьер-лиге за такое пенальти не назначают. Не будем останавливаться на этом эпизоде".

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Версия на азербайджанском языке Elmar Baxşıyev: "Cavab görüşündə daha yaxşısını etməyə çalışacağıq"

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