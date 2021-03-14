Эльмар Бахшиев: Не могу понять решений арбитров

Вновь хочу коснуться темы судейства. В каждом матче с нашим участием арбитры делают все, чтобы повлиять на исход игры

"Вновь хочу коснуться темы судейства. В каждом матче с нашим участием арбитры делают все, чтобы повлиять на исход игры. Я всегда на связи с командой. Не могу разъяснить футболистам, чего арбитры от нас хотят. Если им известно, что игра должна завершится вничью, пусть скажут об этом нам. Обойдемся без лишних нервов и будем спокойно играть".

Как передает Report, об этом главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев заявил на пресс-конференции после матча XX тура Азербайджанской премьер-лиги с "Зиря" - 1:1.

"Футбол любит справедливость. Не хочу преуменьшать труда "Зиря", Рашад Садыгов проводит хорошую работу в команде. Я молодой тренер, только приступил к работе. Но не могу объяснить нашей команде, что надо бороться с соперником, а не судьями", - отметил Бахшиев.

В футболе не должно быть пристрастий. Ощущается симпатия арбитров (к одной из команд). Я не могу понять их решений. Вопросы надо задавать не мне, а арбитрам. В матче с "Сумгайытом" судья не назначил два пенальти, а когда спросили, ответил, что не видел. Все видят, кроме них. Мы с ними видим эпизоды разными глазами. Было бы неплохо, если арбитры стояли бы на стороне справедливости".