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Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21

Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21 Хавбек "Ливерпуля" и сборной Англии U21 Харви Эллиотт признан лучшим игроком молодежного Евро-2025.
Футбол
29 июня 2025 г. 09:40
Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21

Хавбек "Ливерпуля" и сборной Англии U21 Харви Эллиотт признан лучшим игроком молодежного Евро-2025.

Как сообщает Report, игрок забил в турнире пять голов, в том числе в финале с Германией (3:2 доп. вр.).

Группа технических наблюдателей УЕФА охарактеризовала Эллиотта как "самый эффективный игрок сборной Англии".

"Он продемонстрировал блестящую тактическую подготовку, которая позволяла ему находить пространство для приема мяча в опасных зонах. Кроме того, на протяжении всего турнира Эллиотт делал результат, создавая и забивая важнейшие голы команды на победном турнире", - говорится в заключении экспертов.

Отмечается, что игрок также продемонстрировал превосходные лидерские качества, образцовую рабочую этику и приверженность интересам команды.

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul"un yarımmüdafiəçisi Avropa çempionatının ən yaxşı futbolçusu seçilib

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