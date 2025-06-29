Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21

Хавбек "Ливерпуля" и сборной Англии U21 Харви Эллиотт признан лучшим игроком молодежного Евро-2025.

Хавбек "Ливерпуля" и сборной Англии U21 Харви Эллиотт признан лучшим игроком молодежного Евро-2025.

Как сообщает Report , игрок забил в турнире пять голов, в том числе в финале с Германией (3:2 доп. вр.).

Группа технических наблюдателей УЕФА охарактеризовала Эллиотта как "самый эффективный игрок сборной Англии".

"Он продемонстрировал блестящую тактическую подготовку, которая позволяла ему находить пространство для приема мяча в опасных зонах. Кроме того, на протяжении всего турнира Эллиотт делал результат, создавая и забивая важнейшие голы команды на победном турнире", - говорится в заключении экспертов.

Отмечается, что игрок также продемонстрировал превосходные лидерские качества, образцовую рабочую этику и приверженность интересам команды.