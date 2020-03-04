​Эльхан Мамедов: «В такой группе можно достичь хорошего результата»

«Мы расположились в группе с командами одинакового уровня. Сборную Черногорию можно считать относительно сильным соперником. Расположение этой команды в группе I лиги С подтверждает мою мысль».

Как сообщает Report, эти слова официальному сайту Федерации сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, комментируя жеребьевку Лиги Наций УЕФА.

Э.Мамедов сказал, что нас ждет интересная борьба. «Желаю нашей сборной удачи. Естественно, главная задача – завоевать 3 очка в каждом матче. В такой группе можно бороться и достичь хорошего результата».

Отметим, что сборная Азербайджана с этого сезона будет выступать в Лиге C в группе I вместе с Люксембургом, Кипром и Черногорией.