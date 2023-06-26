Эльхан Мамедов: Участие сборной Азербайджана в Евро-2024 кажется маловероятным

Участие сборной Азербайджана в чемпионате Европы кажется маловероятным, но я верю, что сборная Турции отправится в Германию, где в 2024 году пройдет финальный этап чемпионата.

Участие сборной Азербайджана в чемпионате Европы кажется маловероятным, но я верю, что сборная Турции отправится в Германию, где в 2024 году пройдет финальный этап чемпионата.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Мамедов сказал на отчетно-выборной конференции Футбольной федерации Турции.

Функционер поздравил сборную Турцию с победой над Латвией и Уэльсом в отборочном этапе Евро-2024.

Э.Мамедов также высказался о финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером": "Турция показала, что способна прекрасно и профессионально проводить финалы".

В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл соперника со счетом 1:0.