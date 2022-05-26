Эльхан Мамедов: Спасибо вам, что вы в такой сложный период не сдаетесь и продолжаете развивать футбол

По приглашению президента Украинской ассоциации футбола, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко Киев с рабочим визитом посетил директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Мамедов.

По приглашению президента Украинской ассоциации футбола, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко с рабочим визитом Киев посетил директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Мамедов.

Как передает Report, рабочая встреча представителя ФИФА с руководителем УАФ, в которой приняли участие первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Вадим Костюченко и вице-президент и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, состоялась в Доме футбола. А позже состоялась отдельная встреча представителей ФИФА и УАФ и министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Андрей Павелко от имени всего футбольного сообщества Украины поблагодарил Эльхана Мамедова за поддержку Украины со стороны ФИФА. Отдельно президент УАФ выразил благодарность ФИФА и президенту организации Джанни Инфантино за оперативное отстранение российских команд от всех соревнований, проходящих под эгидой международной федерации футбола.

- Сегодняшний приезд в Украину нашего доброго друга из Азербайджана, представителя ФИФА Эльхана Мамедова является отличным примером теплого отношения к нашему государству. Благодарен ФИФА и лично Джанни Инфантино за помощь, которую организация уже предоставила и продолжает оказывать нашей стране в эти трудные времена. Также спасибо за готовность ФИФА содействовать в возрождении украинского футбола после нашей победы над российскими оккупантами. Среди главных приоритетов - программы, которые будут помогать украинским детям забыть об ужасах войны из-за активного вовлечения в футбол. Мы обсудили с представителем ФИФА ряд проектов, которые планируем реализовать вместе, – рассказал Андрей Павелко.

В свою очередь Эльхан Мамедов отметил, что ему очень приятно побывать в Киеве и выразить слова поддержки всему украинскому народу.

- Конечно, сейчас присутствие ФИФА в Украине очень важно, потому что мы являемся организацией, которая прежде всего пропагандирует футбол. Очень рад, что сегодня я в Киеве, столице Украины. Рад пообщаться с моими украинскими коллегами и своими глазами увидеть, что в Киев и многие другие города страны возвращается активная жизнь. И то, что команда Украинской ассоциации футбола активно продолжает свою работу, находится в столичном Доме футбола, это очень радует. Украинский футбол - это образцовый футбол, ведь стать чемпионами мира U-20, чего достигла ваша сборная – это большое достижение. Мы желаем скорейшего восстановления футбольной Украины! - пожелал Эльхан Мамедов.

Также представитель ФИФА рассказал, что Международная федерация футбола внимательно следит за украинскими футболистами и арбитрами, которые сейчас находятся за границей и пытаются помочь.

- Уже 90 дней ФИФА, УЕФА и многие национальные ассоциации активно поддерживают украинский народ, и мы продолжаем оказывать помощь Украине. Желаю вам мира и скорейшего возрождения футбола в Украине. Спасибо вам, что вы в такой сложный период не сдаетесь и продолжаете развивать футбол, - отметил Эльхан Мамедов.