Эльхан Мамедов назначен директором европейских ассоциаций - членов ФИФА

Бывший генеральный секретарь АФФА и нынешний исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов 1 мая вступит в новую должность в Международной федерации футбола (ФИФА).

Бывший генеральный секретарь АФФА и нынешний исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов 1 мая вступит в новую должность в Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report, он назначен директором европейских ассоциаций - членов ФИФА.

Мамедов будет заниматься реализацией проекта FIFA Forward в различных регионах, выявлять проекты по развитию футбола в 55 странах-членах структуры в Европе, анализировать их различные специфические требования и следить за тем, чтобы проекты соответствовали принципам работы ФИФА.

"То, что Эльхан присоединился к команде, - это настоящий прогресс для ФИФА, - сказал президент организации Джанни Инфантино. - Он показал свою приверженность футболу, оказывая значительную поддержку всем, кто занимается этим видом спорта в Азербайджане, и я с нетерпением жду, когда он применит свой опыт на благо европейского футбола в целом. Мы приветствуем его в команде ФИФА".

По словам Мамедова, это совершенно особая возможность присоединиться к ФИФА: "Сегодня ФИФА является локомотивом игры, охватывающим каждый уголок нашего хрупкого мира. Я уверен, что вместе с командой ФИФА и европейскими ассоциациями-членами мы продолжим развивать футбол, внедряя новые идеи для дальнейшего развития как мужского, так и женского футбола. Я радею за благое управление и устойчивое развитие футбола и разделяю цели ФИФА и президента Инфантино в этом отношении. Я отдам все силы, чтобы использовать свой опыт на этой новой должности".

Эльхан Мамедов более 10 лет занимал пост генерального секретаря АФФА, а затем исполнительного вице-президента ассоциации.