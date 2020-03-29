Эльхан Мамедов: Мы ведем консультации с УЕФА

“Естественно, ситуация иная, необычная. Распространение вируса COVİD-19, превращение его в пандемию затронуло практически все сферы, спорт и в частности футбол не исключение".

Как передает Report, об этом официальному сайту национальной ассоциации сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, говоря о влиянии коронавируса на футбольные соревнования.

Э.Мамедов сказал, что ежедневно налаживается связь с коллегами из других национальных ассоциаций и регулярного проводятся консультации с УЕФА.

Он также добавил, что имеется постоянная связь с руководством Профессиональной футбольной лиги и клубов.

Представитель АФФА подчеркнул, что в центре внимания также находится уровень физической подготовки футболистов.