​Эльхан Мамедов: "Финал Лиги Чемпионов может пройти в Баку"

© AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov https://report.az/storage/news/7134f2380dd3c8b112f304c13ed32ca8/f1ea58ff-2296-4cf9-add9-c142d485ac8a_292.jpg

"Начались работы по проведению ЕВРО-2020 в Баку. В настоящее время мы находимся на организационной стадии. Зарегистрированы 2020 волонтеров. Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев объявил 2020 год "Годом волонтеров". Это стало большим подарком и мотивацией для волонтеров. Движение волонтеров в Азербайджане развивается уже несколько лет. С каждым годом их число растет. Наша молодежь участвует в социальных проектах. Волонтеры начинают готовиться к чемпионату Европы. Мы начали подготовку таким развлекательным мероприятием.

Как передает Report, об этом на церемонии открытия бакинской волонтерской программы заявил журналистам генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Представитель Федерации отметил, что АФФА тесно сотрудничает с государственными структурами по поводу ЕВРО-2020: "Мы получили большой опыт от финала Лиги Европы. Мы применим этот опыт. В подобных мероприятиях и соревнованиях велика поддержка волонтеров. Это очень важно для нас. Наша молодежь всегда рядом с нами на проводимых в Азербайджане спортивных мероприятиях. Поэтому от имени футбольной семьи выражаем благодарность нашим волонтерам".

Э.Мамедов прокомментировал вероятность проведения финала Лиги Чемпионов в Баку: "В будущем Баку может принять финал Лиги Чемпионов. В последние годы Баку превратился в спортивный город. В нашей столице организуются чемпионаты мира и Европы. Футбол – главный вид спорта. Мы успешно провели финал Лиги Европы. Надеюсь, что успешно проведем и четыре матча чемпионата Европы. Почему бы нам не принять финал Лиги Чемпионов?"