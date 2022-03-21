Эль-Классико: "Барселона" в гостях разгромила "Реал"

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев. Мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я и 53-я минуты), Рональд Араухо (38) и Ферран Торрес (47). У "Реала" встречу из-за травмы попустил лучший бомбардир чемпионата Карим Бензема (22 гола).

В матче первого круга мадридцы победили на выезде со счетом 2:1. "Барселона" прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию "Реала" в чемпионате. Предыдущее разгромное поражение от каталонцев столичный клуб потерпел 27 февраля 2019 года, уступив в полуфинале Кубка Испании (0:3).