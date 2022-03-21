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Эль-Классико: "Барселона" в гостях разгромила "Реал"

Эль-Классико: "Барселона" в гостях разгромила "Реал" "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
21 марта 2022 г. 01:57
Эль-Классико: Барселона в гостях разгромила Реал

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев. Мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я и 53-я минуты), Рональд Араухо (38) и Ферран Торрес (47). У "Реала" встречу из-за травмы попустил лучший бомбардир чемпионата Карим Бензема (22 гола).

В матче первого круга мадридцы победили на выезде со счетом 2:1. "Барселона" прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию "Реала" в чемпионате. Предыдущее разгромное поражение от каталонцев столичный клуб потерпел 27 февраля 2019 года, уступив в полуфинале Кубка Испании (0:3).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоEl-Klasiko: “Barselona” "Real Madrid"i darmadağın edib

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