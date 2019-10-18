Эль-Класико перенесено на декабрь

Матч 10-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" был перенесен.

Как передает Report, теперь клубы встретятся 18 декабря, а не 26 октября, как запланировано. Такое решение было принято комитетом по проведению соревнований из-за протестов в Каталонии.

Напомним, что волнения связаны с решение суда о заключении под стражу политических деятелей, выступающих за признание автономии региона.

После восьми туров Примеры "Реал" с 18 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, "Барселона" у которой на два очка меньше, идет второй.