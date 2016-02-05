 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Эльхан Мамедов: Я не планирую баллотироваться в президенты АФФА

    Намерен и в дальнейшем продолжать деятельность в качестве генсека

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов не примет участие на предстоящих в марте президентских выборах в федерацию в качестве кандидата.

    Как сообщает Report, об этом Э.Мамедов сказал в интервью журналистам.

    По его словам, он не намерен баллотироваться: "Я не планирую выдвигать свою кандидатуру. Об этом узнал из СМИ. Это не входит в мои планы. При желании президента АФФА и Исполнительного комитета, я намерен и в дальнейшем продолжать деятельность в качестве генсека".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi