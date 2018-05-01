Эльхан Мамедов: В будущем сезоне маловероятно наличие 10 команд в Премьер-лиге

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Лицензионная группа АФФА 15 мая огласит список клубов, допущенных к участию в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2018/2019".

Как сообщает Report, об этом генсек АФФА Эльхан Мамедов сообщил на брифинге после заседания Комитета клубов.

Он сказал, что некоторые клубы I Дивизиона непрофессионально относятся к процессу лицензирования:

"На самом деле лицензирование не относится к Комитету клубов. Однако этот вопрос актуален и обсуждается футбольной общественностью. Мы неоднократно заявляли, что все зависит от лицензирования. У ФИФА имеются жесткие требования к лицензированию. Эти решения мы ввели в систему АФФА и Премьер-лиги. Давайте подождем решения Лицензионной группы".

Генсек отметил, что в будущем сезоне участие в Премьер-лиге 10 команд маловероятно:

"Сейчас в планах 8 команд. Как видно, из текущей ситуации и из-за проблем с лицензированием участие 10 команд маловероятно. Из I Дивизиона в элиту может выйти 1 команда. К сожалению, в I Дивизионе мы видим командный подход, а не клубный. В Премьер-лиге должны выступать клуба, а не команды".