Эльхан Мамедов: Наличие у Рамиля Шейдаева азербайджанского паспорта не обязательно

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Рамиль Шейдаев имеет право играть в национальной сборной Азербайджана, так как его отец родился в Баку.

Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил, что Шейдаев является гражданином Азербайджана и выразил желание играть за сборную Азербайджана: "Как футбольная федерация, мы только приветствуем такой шаг и выслали все документы в ФИФА для соответствующего принятия решения. Согласно регламенту ФИФА, футболисту необязательно иметь азербайджанский паспорт: тот или иной футболист вправе поменять национальную ассоциацию в случае, если он сам, его мать и отец, бабушка и дедушка родились на территории страны, за которую он хочет играть. Как известно, его отец родился в Баку".

Генсек добавил, что они получили соответствующие документы по поводу того, выступал ли он за национальную сборную России.

Отметим, что Рамиль Шейдаев несколько дней назад покинул "Зенит" и подписал контракт с турецким клубом "Трабзонспор".