Эльхан Мамедов: Мы выразим УЕФА свое мнение касательно эпизода Ндлову - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Интервью Информационному агентству Report генсека АФФА Эльхана Мамедова:

- Сыграв вничью на матче с испанским "Атлетико" в групповом раунде Лиги чемпионов (ЛЧ), "Карабах" завоевал первое очко. Что Вы можете сказать в связи с матчем?

- Это - очень большой результат. Не стоит забывать против кого вчера играл "Карабах". "Атлетико" является командой, дважды сыгравшей за последние 2 года в финале ЛЧ. Они приехали в Баку со схожим составом и с тем же тренером. Они хотели одержать победу, так как им требовалось три очка. Однако, пересмотрев игру, можем сказать, что на встрече с "Атлетико" "Карабах" лишился трех очков. Клуб был достоин победы и для этого существовала возможность. Наша команда показала прекрасный футбол и вела прекрасную борьбу. Было несколько шансов забить гол.

- На данный момент больше обсуждается момент предоставления двух желтых карточек нападающему "Карабаха", нежели не назначение пенальти за падение Дино Ндлову на штрафной площадке.

- В связи с этим мы в устной форме выразим УЕФА свое мнение. Пусть они пересмотрят, расследуют вопрос и примут соответствующее решение. На матче бывает также представитель УЕФА. Судейский наблюдатель даст рефери соответствующую оценку. При повторном просмотре данного эпизода можно увидеть, что рефери допустил ошибку. Пенальти было.

- Как по-Вашему, дал бы арбитр не задумываясь пенальти, если бы данный эпизод произошел напротив ворот "Карабаха"?

- Сказать это сложно. Я не могу в официальном порядке говорить подобное.

- Некоторое время назад Вы написали статью по поводу видеоповторов в футболе. Считаете ли Вы, что помощь системы VAR нужна именно для этих моментов?

- При виде подобных эпизодов и лично сталкиваясь с ними, мы думаем, что видеоповтор должен быть. Это только на пользу. Однако, пока система видеоповтора не утверждена. На данный момент внедряется и проверяется тестовая система. УЕФА проводит свои анализы. Вполне возможно, что в дальнейшем это утвердят. Однако я не верю, что вопрос решится в ближайшие 2-3 года. Так как, здесь требуется не только техническое оборудование, но и человеческие ресурсы.

- К эпизоду Дино Ндлову выражено отношение и на политическом уровне и решение рефери связали с политическими факторами...

- Я бы не связывал это с политикой, это всего лишь ошибка арбитра.