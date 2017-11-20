Эльхан Мамедов: Мы с большим удовольствием проведем саммит ФИФА

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Проводимый впервые в Баку Исполнительный футбольный саммит ФИФА состоится 21 ноября и будет закрытым.

Об этом Report сообщил генсек АФФА Эльхан Мамедов. По его словам, после избрания президентом ФИФА Джанни Инфантино было решено проводить такие саммиты в различных странах. Этот шаг был принят ввиду отсутствия возможности обсудить на ежегодном Конгрессе ФИФА вопросы ежедневного развития с 211 странами-членами высшей футбольной структуры.

Э. Мамедов отметил, что Д. Инфантино выдвинул инициативу ежегодно выбирать около 10 стран в качестве организаторов саммита и приглашать на каждый саммит руководителей национальных ассоциаций 10-20 стран. В прошлом году саммит прошел в ЮАР, США, Англии, Катаре и других странах. В этом году Азербайджан – одна из стран-организаторов и с удовольствием проведет мероприятие с участием 15 стран.

Генсек выделили, что участники саммита понаблюдают за матчем между "Карабахом" и "Челси" в рамках пятого тура Лиги чемпионов, который состоится 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Он добавил, что Д. Инфантино среди них не будет.

Отметим, что помимо Д. Инфантино, в мероприятии примут участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, руководители футбольных федераций стран, расположенных в регионе, близком к Азербайджану, а также руководящие лица национальных ассоциаций в составе различных конфедераций членов ФИФА. В список участников саммита входят футбольные федерации Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Бенина, Чада, Джибути, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Украины и России.