Эльхан Мамедов: Мы не вели переговоров с Мустафой Решитом Акчаем

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов выразил отношение к утверждениям о назначении на пост главного тренера сборной Азербайджана Мустафы Решита Акчая.

В заявлении Report Э.Мамедов назвал это слухами, распространенными агентами.

По его словам, не велось никаких переговоров с турецким специалистом: "Мы не то что не подписывали контракт, но даже и не вели переговоров с ним. Такого человека нам даже не предлагали. Это спекуляции, придуманные различными агентами".

Отметим, что издание Fanatik распространило информацию о назначении турка Мустафы Решита Акчая на пост главного тренера сборной Азербайджана. Последним клубом 60-летнего специалиста был "Османлыспор", с которым он расстался в ноябре 2018 года по причине слабых результатов.