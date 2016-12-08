Эльхан Мамедов: "Гурбан Гурбанов больше достоин звания тренера года"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Гурбан Гурбанов больше достоин звания лучшего тренера 2016 года".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Он сравнил главного тренера "Карабаха" с главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки. По его мнению, Роберт Просинечки в настоящее время находится в пути, а Гурбан Гурбанов достиг конца этого пути.

Э. Мамедов подчеркнул, что азербайджанские команды стали выступать стабильно: "Очень радует, что команды начали показывать положительные стабильные результаты. "Карабах" и "Габала" выступают в групповом раунде, основная сборная показывает хорошие результаты в отборочном туре, сборная по мини-футболу дошла до 1/4 финала чемпионата мира, на которой участвует впервые. Наша самая большая мечта - увидеть "Карабах" в 1/16 финала Лиги Европы".