Эльхан Мамедов: Если мы не уничтожим вирус, он уничтожит нас

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Прошлый год, как и 2016, был богат футбольными событиями. В первую очередь нас порадовала сборная Азербайджана U-23. Сборная стала победителем IV Исламских игр солидарности".

Как сообщает Report, об этом на XXV Отчетной конференции АФФА заявил генсек структуры Эльхан Мамедов.

Он отметил, что при упоминании 2017 года слышится гимн Лиги чемпионов:

"Успех "Карабаха" очень нас порадовал. Агдамский клуб был единственным клубом, который в групповом этапе представлял чемпионат, состоящий из восьми команд. Другой значимый момент - решение о проведении на Бакинском олимпийском стадионе финального этапа Евролиги. Мы выиграли этот тендер. Непосредственная поддержка президента Ильхама Алиева стала помощью в избрании Баку для финальной игры".

По словам генсека, число участников детской лиги выросло на 4%.

"На заседании Исполнительного комитета АФФА в прошлом году был принят ряд решений. Сейчас учреждается региональная лига с 24 командами”.

По словам Э.Мамедов, говоря о развитии, следует отмечать и отрицательные факторы:

"Как отмечал и Ровнаг Абдуллаев, серьезная проблема – договорные игры. Начиная с прошлого года мы сотрудничаем с правоохранительными органами и ведем просветительские работы. Этот вирус, болезнь заразила футбол. Если мы не уничтожим вирус, он уничтожит нас".