Эльхан Мамедов: Хотя мне не удалось одержать победу на выборах в Исполком УЕФА, я набрал немалый опыт

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов поделился мыслями по поводу выборов в Исполнительный комитет УЕФА.

Как сообщает Report, в заявлении affa.az Э.Мамедов сказал, что хотя ему не удалось одержать победу в выборах, он набрался опыта.

Он заявил, что за отрезок времени, прошедший после заседания Исполнительного комитета АФФА, откуда была выдвинута его кандидатура, встретился с руководящими лицами 50-ти национальных ассоциаций из 55-ти стран-членов УЕФА: "Я представил им избирательную программу, мы обменялись мнениями касательно вопросов, связанных с развитием спорта.

Хотя мне и не удалось одержать победу в выборах, прошедших на организованном 5 апреля в финской столице Хельсинки 41-м очередном конгрессе УЕФА, проведенные в период подготовки к выборам встречи с влиятельными фигурами европейского футбола стали для меня большим опытом и в своей дальнейшей деятельности я максимально воспользуюсь накопленным за этот процесс опытом".

В заключение Э.Мамедов выразил признательность проголосовавшим за него в конгрессе коллективам 24-х национальных ассоциаций, каждому, кто поддержал его в подготовительной период, футбольной общественности страны, представителям медиа, в целом, всей футбольной семье.