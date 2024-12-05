Экс-защитника сборной Эквадора похитили и удерживали в плену

Экс-защитника сборной Эквадора по футболу Педро Перласа похитили в его родной стране и продержали в плену три дня.
Как сообщает Report, об этом пишет портал El Comercio.
Похищение произошло в пляжном городке Атакамес на северо-западе Эквадора. Перласа вместе с его другом остановили на улице и, угрожая оружием, увезли в неизвестном направлении. Через три дня полиция вышли на след преступников.
Перлас в текущем сезоне играет за команду "Дельфин" из города Манта. На его счету три матча за сборную Эквадора.