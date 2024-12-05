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Экс-защитника сборной Эквадора похитили и удерживали в плену

Экс-защитника сборной Эквадора похитили и удерживали в плену 15:46
Футбол
5 декабря 2024 г. 16:09
Экс-защитника сборной Эквадора похитили и удерживали в плену

Экс-защитника сборной Эквадора по футболу Педро Перласа похитили в его родной стране и продержали в плену три дня.

Как сообщает Report, об этом пишет портал El Comercio.

Похищение произошло в пляжном городке Атакамес на северо-западе Эквадора. Перласа вместе с его другом остановили на улице и, угрожая оружием, увезли в неизвестном направлении. Через три дня полиция вышли на след преступников.

Перлас в текущем сезоне играет за команду "Дельфин" из города Манта. На его счету три матча за сборную Эквадора.

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Версия на азербайджанском языке Ekvador millisinin futbolçusu qaçırılaraq üç gün əsir saxlanılıb

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