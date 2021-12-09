Экс-защитник "Ювентуса" и "Баварии" завершил карьеру

Бывший защитник "Ромы", "Ювентуса" и "Баварии" Мехди Бенатиа объявил об уходе из футбола.

Бывший защитник "Ромы", "Ювентуса" и "Баварии" Мехди Бенатиа объявил об уходе из футбола.

Как сообщает Report, об этом 34-летний игрок написал на своей странице в İnstaqram.

В последнее время Бенатиа защищал цвета турецкого "Карагюмрука".

После этапов карьеры в "Марселе", "Лорьяне", "Туре" и "Клермоне" Бенатиа в 2010 году оказался в "Удинезе" и спустя три сезона перебрался в "Рому". Затем были два чемпионских титула и победа в Кубке Германии с "Баварией". С "Ювентусом" за три года Бенатиа выиграл три Скудетто, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Всего в Серии А он провел 153 матча и забил 14 голов.

Также со сборной Марокко Мехди Бенатиа принял участие в чемпионате мира 2018 года.