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    Экс-защитник "Ливерпуля" плюнул в дочь болельщика "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

    Инцидент произошел после матча между командами

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mirror, инцидент произошел после матча Премьер-Лиги на Олд Траффорд, где мерсисайдцы потерпели поражение от "красных дьяволов" со счетом 2:1, упустив возможность выйти на второе место в Премьер-Лиге.

    По пути домой со стадиона один из фанатов "Юнайтед" заметил, что по соседней полосе дороги движется Каррагер. Болельщик привлек внимание Джейми и заставил того опустить боковое стекла автомобиля, после чего напомнил итоговый счет матча.

    Фанат несколько раз повторил проигрышный для Ливерпуля счет, и у эксперта Sky Sports сдали нервы – Каррагер плюнул в сторону оппонента. В тот момент рядом с болельщиком находилась его 14-летняя дочь.

    Сообщается, что прошлым вечером Джейми позвонил девочке и ее отцу, которые находились в автомобиле, и принес свои извинения. При этом официальный представитель Sky Sports, работодатель Каррагера, назвал такое поведение "недопустимым".

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