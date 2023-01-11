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Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры

Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры Бывший защитник "Атлетико", "Интера" и сборной Бразилии Жоао Миранда объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, передает Report .
Футбол
11 января 2023 г. 22:03
Экс-защитник Атлетико и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры

Бывший защитник "Атлетико", "Интера" и сборной Бразилии Жоао Миранда объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, передает Report .

"Момент настал. Особая благодарность всем, кто болел за меня. Большое спасибо, футбол!" - написал Миранда в социальной сети.

Миранда - трехкратный чемпион Бразилии в составе "Сан-Паулу", чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, финалист Лиги чемпионов, чемпион Китая с "Цзянсу Сунин" и победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya millisinin və "Atletiko"nun sabiq futbolçusu karyerasını bitirib

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