Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры

Бывший защитник "Атлетико", "Интера" и сборной Бразилии Жоао Миранда объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, передает Report .

Бывший защитник "Атлетико", "Интера" и сборной Бразилии Жоао Миранда объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, передает Report .

"Момент настал. Особая благодарность всем, кто болел за меня. Большое спасибо, футбол!" - написал Миранда в социальной сети.

Миранда - трехкратный чемпион Бразилии в составе "Сан-Паулу", чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, финалист Лиги чемпионов, чемпион Китая с "Цзянсу Сунин" и победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.